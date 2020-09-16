В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось до 5670

По данным на 16 сентября, за сутки в России коронавирус выявлен у 5670 человек. Число заразившихся коронавирусом растет третий день подряд: накануне суточный прирост составил 5529, позавчера — 5509 . Всего в России зафиксировано 1 079 519 случаев коронавируса.За сутки умерли 132 человека, с начала пандемии — 18 917 человек.

В Иркутской области на 16 сентября подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 058. Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.