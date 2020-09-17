В России повысят НДПИ для металлургов и производителей удобрений

Правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет на 56 млрд руб. в 2021 году, сообщает РБК.

Правительство одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения «рентного коэффициента». Законопроект о введении соответствующих поправок в Налоговый кодекс был рассмотрен на заседании правительства в среду, 16 сентября. Теперь законопроект будет внесен в Госдуму.

Министр финансов Антон Силуанов объяснил на брифинге журналистам, что повышение налоговой нагрузки необходимо из-за потребности бюджета в дополнительных ресурсах, которые в первую очередь пойдут на реализацию антикризисных планов и на борьбу с пандемией коронавируса.

Повышение НДПИ пополнит бюджет примерно на 56 млрд руб. в 2021 году, сообщил Силуанов. Законопроект повышает с 1 января 2021 года в 3,5 раза выплаты по налогу при добыче калийных солей (сейчас ставка — 3,8% от стоимости продажи), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), природных солей и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, а также горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (6%) и железной руды (4,8%).

Основная нагрузка ляжет на производителей удобрений — «ФосАгро», принадлежащий семье Андрея Гурьева, «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, а также на металлургические компании — «Норникель» Владимира Потанина, НЛМК Владимира Лисина и UC Rusal, основанную Олегом Дерипаской. По оценке аналитиков «ВТБ Капитала», повышение налога обойдется «Норникелю» в 4,7% EBITDA в 2021 году, UC Rusal — в 1,2%, НЛМК — в 0,7%. РБК направил им запросы.