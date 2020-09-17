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Три школы в Иркутской области закрыли из-за коронавируса и ОРВИ

Учеников трех школ в городе Усть-Илимске Иркуткой области отправили на карантин, об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска.

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В сообщении подчеркивается, что восемь классов в школе №13 закрыли из-за ОРВИ, по одному классу в СОШ №9 и в СОШ №11 – из-за COVID-19.

Все остальные школы города продолжают работать в одну смену и вопрос о переводе образовательных учреждений на дистанционную форму работы не стоит.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 17 сентября подтвержден 81 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 18 139.Ситуация с коронавирусом в регионе в целом стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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