Три школы в Иркутской области закрыли из-за коронавируса и ОРВИ

Учеников трех школ в городе Усть-Илимске Иркуткой области отправили на карантин, об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска.

В сообщении подчеркивается, что восемь классов в школе №13 закрыли из-за ОРВИ, по одному классу в СОШ №9 и в СОШ №11 – из-за COVID-19.

Все остальные школы города продолжают работать в одну смену и вопрос о переводе образовательных учреждений на дистанционную форму работы не стоит.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 17 сентября подтвержден 81 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 18 139.Ситуация с коронавирусом в регионе в целом стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19.