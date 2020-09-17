20% кэшбэка за проезд по платным трассам могут вернуть клиенты Примсоцбанка себе на карту «Мир»

Держатели карт платёжной системы «Мир» от Примсоцбанка могут рассчитывать на 20% кэшбэк при оплате проезда на платных трассах или пополнении транспондера.
Для этого требуется:
• убедиться в том, что карта «Мир» привязана в Личном кабинете на сайте privetmir.ru;
• оплатить проезд по платным трассам М3, М4, М11 или пополнить транспондер (бортовое электронное средство регистрации проезда, установленное в транспортном средстве для бесконтактной обработки проезда транспортного средства по платному участку и регистрации операции оплаты) картой «Мир»;
• получить кэшбэк 20%.
Сумма кэшбэка составляет не более 300 рублей в месяц. Отметим, пополнить транспондер можно через приложение «Автодор» (3+). Обратите внимание, кэшбэк не начисляется и не выплачивается:
• при пополнении баланса Транспондера «T-pass» ООО «Автодор-Платные Дороги» или Транспондера М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 - км 58 скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» в личном кабинете на сайтах www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru с использованием кобейджинговой карты «Мир» - Maestro;
• в мобильном приложении «Автодор» с использованием кобейджинговой карты «Мир» - Maestro. Акция действует до 30 октября.
Узнать подробности об условиях проведения акции можно на сайте https://privetmir.ru.
• оплатить проезд по платным трассам М3, М4, М11 или пополнить транспондер (бортовое электронное средство регистрации проезда, установленное в транспортном средстве для бесконтактной обработки проезда транспортного средства по платному участку и регистрации операции оплаты) картой «Мир»;
• получить кэшбэк 20%.
Сумма кэшбэка составляет не более 300 рублей в месяц. Отметим, пополнить транспондер можно через приложение «Автодор» (3+). Обратите внимание, кэшбэк не начисляется и не выплачивается:
• при пополнении баланса Транспондера «T-pass» ООО «Автодор-Платные Дороги» или Транспондера М-11 «Москва – Солнечногорск» участка км 15 - км 58 скоростной автомобильной дороги М-11 «Нева» в личном кабинете на сайтах www.avtodor-tr.ru и www.15-58m11.ru с использованием кобейджинговой карты «Мир» - Maestro;
• в мобильном приложении «Автодор» с использованием кобейджинговой карты «Мир» - Maestro. Акция действует до 30 октября.
Узнать подробности об условиях проведения акции можно на сайте https://privetmir.ru.