Банк «Открытие» и УК «Открытие» запустили программу с повышенной ставкой по сберегательным продуктам при оформлении их вместе с ПИФ

Банк «Открытие» совместно с управляющей компанией «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запустил комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка» при оформлении их вместе с ПИФ. Программа позволит клиентам получить надбавку по вкладу и опыт инвестирования с минимальным риском.

Повышенная ставка предлагается клиенту при одновременном размещении половины средств в паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие», второй половины ­­­— во вклад или на накопительный счет «Моя копилка».

В продуктовой линейке управляющей компании «Открытие» представлены паевые инвестиционные фонды, каждый из которых отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. Широкий выбор ПИФ позволяет клиентам подобрать фонды, которые максимально соответствуют их финансовым возможностям и имеют оптимальное соотношение доходности и риска, в зависимости от конкретных инвестиционных целей.

Банк «Открытие» предлагает большой набор комплексных сберегательных инструментов, которые не только обеспечивают сбалансированное размещение средств клиентов на банковских и небанковских сберегательных инструментах, но и обеспечивают надбавку по вкладам до 2% годовых к существующим ставкам.

Оформить комплексную программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу или счету «Моя копилка» совместно с ПИФ и уточнить условия программы можно в отделениях банка «Открытие».