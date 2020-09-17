В Иркутской области выставка «Мир семьи. Страна детства» пройдёт в онлайн-формате

Её проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области с 23 по 25 сентября 2020 года. Тема выставки: «Традиции. Творчество. Труд», сообщают в областной администрации.

В числе прочего, в рамках выставки пройдут: I Форум выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаг в будущее», IV Форум организаторов отдыха и оздоровления детей, вебинар для приемных родителей.

Также на общедоступных ресурсах запланировано проведение мастер-классов, консультаций, лекций, игр, показ видеоблогов и презентации творческих конкурсов.

Все материалы мероприятий можно будет увидеть на сайтах:

Онлайн-открытие выставки состоится 23 сентября 2020 года в 9-00 часов. Его проведут исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова и исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.