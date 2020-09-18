На всех реках Иркутской области понизился уровень воды

Об этом сообщил глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. Так в Тулуне, по информации на утро, уровень реки Ия понизился на 11 см. В течение суток освободилось от воды 57 приусадебных участков и 5 участков автодорог в шести муниципальных образованиях Тулунского района.

- После того, как вода спадет мы обследуем дорогу вместе с подрядчиком, который восстанавливал этот участок трассы. С ним достигнута договоренность о гарантийном ремонте дороги после паводка, если такая необходимость появится, - отметил градоначальник Тулуна Юрий Карих.

В областном центре паводковая ситуация также стабилизируется.

- Что касается реки Ушаковка, то за ночь произошло её снижение на 12 см, прибрежные приусадебные участки освобождаются от воды. Опасности для населения нет. Уровень Иркута до критической отметки не доходил, и сейчас также фиксируется его понижение, - подчеркнул глава МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Продолжает действовать режим повышенной готовности в Шелеховском, Тулунском, Слюдянском, Качугском районах, в Большееланском муниципальном образовании Усольского района, а также в городах Зима, Тулун, Иркутск. В круглосуточном режиме осуществляется мониторинг оперативной обстановки.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 сентября на реке Ие в городе Тулуне ожидается понижение уровня воды ниже критических отметок, на реках Киренге, Лене на участке «Жигалово-Киренск» – повышение уровней воды на 10 – 30 см, на остальных реках области – преимущественно понижение на 10 – 30 см.