Банк России оставил ставку 4,25%

Банк России оставил ключевую ставку без изменений – 4,25%. В пользу данного решения было сразу несколько факторов: ослабление рубля, восстановление деловой активности и усиление инфляции и санкционных рисков.

Решение по ставке уже в цене российских акций и котировках рубля. Бюджету выгоден слабый рубль, да и лобби экспортеров в России по-прежнему очень сильно. Из-за пандемии и теплой зимы цены на нефть и газ рухнули в текущем году. Нефтегазовые доходы упали на 38%. На конец сентября мы ориентируемся примерно на доллар/рубль –75 руб., евро/рубль – 89 руб.

Основным событием текущего года стало снижение ключевой ставки Банка России. Однако насколько оно было оправдано? С нашей точки зрения, решение было поспешным. Заемщикам, конечно, грех жаловаться. Плохо, что депозитные ставки сейчас даже иногда не покрывают инфляцию. Как в советское время – 2-3%. Фактически вкладчики дотируют заемщиков. Видимо, это принципиальное решение властей на фоне рецессии, вызванной карантином, санкциями и падением цен на нефть.

Однако, решать проблемы одних россиян за счет других – однозначно плохая идея. Люди закрывают депозиты, уходят в кэш, золото, инвестиционные монеты и на рынок акций. Дивидендная доходность по акциям намного выше инфляции и ставок по депозитам. Однако на фондовом рынке свои риски и в текущей ситуации неопределенности из-за COVD-19 и неясности с будущими действиями ФРС вероятна очень высокая волатильность.

С нашей точки зрения, стоит вернуть ключевую ставку на уровень 5-6%. Это соответствует уровню рентабельности российского реального сектора, выведет депозитные ставки на адекватный таргету по инфляции уровень и позволит избежать массового оттока денег с частных депозитных счетов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»