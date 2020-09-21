25 сентября пройдет трансляция годового Общего собрания акционеров Сбербанка

25 сентября будут подведены итоги годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк, которое в этом году проходит в форме заочного голосования.

К акционерам в прямом эфире обратится Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Приглашаем вас присоединиться к трансляции, которая будет одновременно проходить на трех онлайн-площадках, в эфирах — Сбер TV, телеканала «Россия 24» и ТАСС.

Начало трансляции 25 сентября 2020 года в 10:05 по московскому времени.

Подключиться к трансляции на Сбер TV можно по ссылке.