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Землетрясение не повлияло на работу ГЭС в Иркутской области

Землетрясение магнитудой 5-6 баллов в 02:05 (ирк)  и 2-3 балла в 02:20 (ирк), которое произошло на территории Иркутской области в ночь на 22 сентября, не повлияло на работу гидроэлектростанций Ангарского каскада.

«Нарушений режима работы и отключений оборудования на гидроэлектростанциях не происходило, - сообщили в пресс-службе «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». - Произведены осмотры оборудования, зданий и сооружений. Замечаний и повреждений не выявлено. Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября
Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение
В Иркутской области проверят состояние жилого сектора и социальных объектов после землетрясения
Землетрясение не повлияло на работу ГЭС в Иркутской области
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