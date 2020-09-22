Землетрясение не повлияло на работу ГЭС в Иркутской области

Землетрясение магнитудой 5-6 баллов в 02:05 (ирк) и 2-3 балла в 02:20 (ирк), которое произошло на территории Иркутской области в ночь на 22 сентября, не повлияло на работу гидроэлектростанций Ангарского каскада.

«Нарушений режима работы и отключений оборудования на гидроэлектростанциях не происходило, - сообщили в пресс-службе «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация». - Произведены осмотры оборудования, зданий и сооружений. Замечаний и повреждений не выявлено. Иркутская, Братская и Усть-Илимская ГЭС работают в штатном режиме».