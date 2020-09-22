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Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение

В Слюдянском районе в 2:08 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются 1 037 человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Сейчас идёт ликвидация аварии. Завершить работы планируют в ближайшее время, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области. 

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Сразу после землетрясения на Восточно-Сибирской железной дороге для обследования пути было остановлено движение между станциями Большой Луг (Шелеховский район) и Байкальск (Слюдянский район). Нарушений не выявлено, движение возобновлено. 

На данный момент других повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, связанных с землетрясением, на территории Иркутской области не обнаружено. Рабочие группы завершат обследование территорий сегодня к 18 часам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области 22 сентября
Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение
В Иркутской области проверят состояние жилого сектора и социальных объектов после землетрясения
Землетрясение не повлияло на работу ГЭС в Иркутской области
Все материалы сюжета

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