Из-за землетрясения в Слюдянском районе пропало электроснабжение

В Слюдянском районе в 2:08 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются 1 037 человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Сейчас идёт ликвидация аварии. Завершить работы планируют в ближайшее время, сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Сразу после землетрясения на Восточно-Сибирской железной дороге для обследования пути было остановлено движение между станциями Большой Луг (Шелеховский район) и Байкальск (Слюдянский район). Нарушений не выявлено, движение возобновлено.

На данный момент других повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, связанных с землетрясением, на территории Иркутской области не обнаружено. Рабочие группы завершат обследование территорий сегодня к 18 часам.