Зачем «Яндекс» покупает «Тинькофф» за $5,5 млрд

Компания «Яндекс» официально подтвердила вечером во вторник, 22 сентября, намерение приобрести 100% капитала «Тинькофф» и факт переговоров по этому вопросу с TCS Group.

«Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций Яндекса на общую сумму около 5,48 миллиарда долларов, или по 27,64 доллара за акцию „Тинькофф“», — говорится в пресс-релизе «Яндекса».

Такая цена сделки предполагает премию:

8% к стоимости глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года ($25,60);

10,4% к средневзвешенной стоимости ГДР TCS Group за месяц на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года, равной ($25,04);

16,9% к средневзвешенной стоимости ГДР TCS Group за 3 месяца на момент закрытия биржи 21 сентября 2020 года ($23,65).

Константин Бушуев, PhD, главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер»:

«Слухи последних дней всё же оказались реальностью. Флагман российской IT-индустрии поглощает наиболее быстрорастущий и высокорентабельный интернет-банк. Всё же болезнь Олега Тинькова и ожидания замедления темпов роста бизнеса банка „Тинькофф“, вероятно, сделали своё дело. Собственники TCS выходят по сделке в целом победителями — банк вышел на 16-е место по активам среди российских банков, активно развил новые направления бизнеса, и, можно сказать, продаётся на пике своей формы. Миноритарным акционерам TCS, скорее всего, придётся расставаться с вложением — акции после поглощения с высокой вероятностью могут уйти с рынка, а текущая рыночная оценка TCS не сильно отличается от цены продажи „Яндексу“. Для самого „Яндекса“ это может быть, безусловно, долгосрочно перспективным вложением, но в среднесрочной перспективе может привести к росту рисков по акциям».

Расписки TCS Group в Лондоне завершили торги во вторник ростом на 1,56% до $26, не успели отреагировать на новость. Бумаги TCS Group активно дорожают.

Расписки «Яндекса» в США прибавляли около 2,4% до $61,42. На вечерней сессии Московской биржи «Яндекс» приблизился к максимумам.

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям:

«Логика продажи „Тинькофф банка“ может быть связана с желанием „обналичить“ созданный бизнес, перевести его для владельца из стратегических в портфельные инвестиции. Как правило, основатели сталкиваются с этим тогда, когда ресурсов на дальнейший взрывной рост не хватает, появляются другие возможности для более эффективного роста капитала или же ввиду тех или иных причин возникает необходимость или желание дистанцироваться от активного управления компанией. Покупка для „Яндекс“ кажется вполне логичной, так как „Тинькофф банк“ старается максимально использовать современные цифровые технологии в финансовой сфере и отчасти является IT-компанией. Такой альянс мог бы создать очень сильного игрока в области информационно-финансовых технологий. За рубежом уже давно говорят о возможности прихода крупных технологических гигантов (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и др.) в финансовую сферу, что может полностью изменить ее облик. Учитывая стратегическое партнёрство, „Яндекс“ и ВТБ подобное приобретение может быть готовым решением для усиления онлайн-банковского обслуживания для обоих организаций и создания новых технологичных продуктов. Для самого „Тинькофф банка“ партнёрство с крупнейшей IT-компанией будет означать выход на новый качественный уровень охвата населения. По сути, это повторение пути Сбербанка, который трансформируется из классической кредитной организации в диверсифицированную структуру с финансовыми услугами и другими онлайн-сервисами».

Теперь предполагаемая сделка должна быть утверждена владельцами акций «Яндекса» класса, А, а также на общем собрании акционеров.