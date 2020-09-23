Аналитики «Альпари» прокомментировали сделку года

TCS Group (головная компания «Тинькофф банка») ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V. Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму около $5,48 млрд, или $27,64 за акцию «Тинькофф». «Яндекс» может возместить до 50% акций «Тинькофф» своими бумагами, а остальные 50% будут оплачены денежными средствами. «Тинькофф» может предоставить «Яндексу» клиентоориентированные банковские сервисы, а «Яндекс» в свою очередь позволит нарастить банку клиентскую базу.

Вчера акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что IT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 20:05 мск бумаги выросли до 4676 руб. Бумаги TCS Group подорожали в цене на 8%: по состоянию на 20:08 мск - до 2089 руб. за бумагу. Хотя обычно, капитализация компании, которая покупает, проседает, а здесь значительно выросли котировки обеих компаний, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- По факту появляется конкурент Сбербанка. Это самая громкая продажа в России после 2005 года, когда г-н Абрамович продал «Сибнефть» «Газпромукрывал, что он финансовый инвестор: он раскручивает бренд, бизнес, повышает капитализацию и » за 13,1 млрд долларов. Скорее всего, эта сделка будет закрыта в перовом квартале 2021 года и часть ее действительно будет оплачена акциями. Рынок капитала с российскими активами существует, несмотря на санкции, пандемию и снижение деловой активности. В сделку входит стоимость бренда «Тинькофф», с высокой вероятностью он сохранится.

Любая экосистема подразумевает финансы, этот рынок весьма перспективен: у людей растет финансовая грамотность, на Мосбирже уже более 7 млн счетов частных лиц. Снижение ключевой ставки толкает людей на биржу, а пандемия и работа на удалёнке резко повысила спрос на онлайн-услуги.

Рынок онлайн-банкинга в России будет расти, по темпам роста и развитию эта отрасль значительно обгоняет сектор в других крупных экономиках мира. Сейчас инвесторы, особенно молодежь, предпочитают акции новых высокотехнологичных компаний, «Яндекс» – в первую очередь самая модная бумага из российских финтех эмитентов на мировом рынке. В результате этой сделки в целом интерес к российским акциям международных инвесторов непременно повысится.