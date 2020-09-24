Годовая инфляция в Иркутской области в августе сохранилась на уровне 3,5%

В августе годовая инфляция в Иркутской области сохранилась на уровне июля (3,5%), что несколько ниже общероссийского показателя (3,6%). При этом ее значение соответствовало уровню в Сибирском федеральном округе в целом (3,5%), сообщает пресс-служба отделения по Иркутской области Сибирского главного управления ЦБ РФ. Теперь информацию об инфляции в регионе кроме Иркутсктата будет публиковать регулятор на финансовом рынке, кроме того ЦБ готов рассказывать о причинах её изменения.

В структуре региональной инфляции динамика цен на товары и услуги была разнонаправленной. В сегменте продовольствия основное дезинфляционное влияние оказали факторы, связанные с расширением предложения и усилением конкуренции при слабой динамике спроса. Проинфляционными факторами выступили повышение спроса населения на товары непродовольственного сегмента, включая автомобильный рынок, ослабление рубля и компенсация производителями возросших издержек. Кроме того, в сфере услуг основным драйвером роста цен явилось повышение спроса на авиаперелеты в условиях увеличения деловой и туристической активности.

Годовая продовольственная инфляция снизилась до 5,3%

Годовая продовольственная инфляция снизилась в августе до 5,3% после 5,7% в июле. Замедление роста цен наблюдалось по большинству продовольственных групп. Поступление в торговые сети нового урожая яблок, картофеля, чеснока расширило ассортимент на рынке, что способствовало некоторому замедлению роста цен на них в годовом выражении. Снижение мировых цен на бананы под влиянием их избыточного предложения в Эквадоре повлияло на удешевление этого фрукта в региональной рознице. Усиление конкуренции в условиях сократившихся доходов населения и слабой динамики спроса продолжило влиять на уменьшение годовых темпов прироста цен на яйца и мясные продукты, в том числе на говядину и колбасные изделия. Также в годовом выражении усилилось снижение цен на курицу. Сокращение цен на рыбу белых пород дальневосточными поставщиками в связи с ростом поставок на внутренний рынок привело к замедлению роста цен на мороженную неразделанную рыбу.

С ростом закупочных цен на тепличные овощи из Средней Азии и Китая из-за эффектов ослабления рубля и увеличения затрат на логистику подорожали в годовом выражении помидоры. Кроме того, в летние месяцы росли закупочные цены на сахар. Отчасти на это влияло сокращение посевных площадей под сахарную свеклу в условиях профицита сахара на внутреннем рынке. В результате в августе сахар на прилавках розничных магазинов подорожал в годовой оценке.

Годовая инфляция непродовольственных товаров ускорилась до 3,3%

Годовая инфляция непродовольственных товаров в августе ускорилась до 3,3% после 3,0% в июле. Ограниченное предложение автомобилей некоторых моделей массовых брендов из-за реализации отложенного спроса и последствий простоя заводов в пандемию коронавируса, а также компенсация производителями возросших издержек, в том числе из-за ослабления рубля, повлияли на ускорение роста цен на новые автомобили. В этот период в ожидании населением роста цен отмечалось повышение спроса и на вторичном авторынке, особенно на популярные у жителей региона марки японских машин, что несколько увеличило годовые темпы прироста цен на иностранные подержанные автомобили.

Постепенное восстановление офлайн-торговли и оживление на рынке потребительского кредитования, а также ослабление рубля способствовали увеличению годовых темпов прироста цен на многие виды бытовой техники — холодильники, стиральные машины, пылесосы, миксеры. По этим же причинам замедлилось снижение цен на персональные компьютеры и смартфоны. Кроме того, повышение закупочных цен поставщиками медикаментов и бытовой химии вследствие влияния ослабления рубля привело к увеличению годовых темпов прироста цен на отдельные лекарства, стиральные порошки и чистящие средства. Из-за медленного снятия в регионе ограничительных мер большинство родителей начали более активную подготовку детей к школе к концу лета, в отличие от ситуации прошлого года, когда многие готовились к школе заранее. Это повысило спрос и способствовало увеличению годовых темпов прироста цен на одежду для школьников.

Годовая инфляция услуг ускорилась до 0,9%

Годовая инфляция услуг в августе несколько ускорилась — до 0,9% после 0,8% в июле. Рост деловой активности, востребованность внутреннего туризма и возобновление очных занятий в вузах Москвы и Санкт-Петербурга повысили спрос на авиаперелеты. Кроме того, на рост продаж в этом сегменте повлияло открытие границ с некоторыми странами. В отсутствие международных вылетов из региона поездки за рубеж совершались через аэропорты столицы и других крупных городов. В совокупности эти факторы замедлили снижение цен на авиабилеты в годовом выражении. В свою очередь приток в регион иногородних туристов и активизация деловых поездок повысили спрос на услуги гостиниц и привели к удорожанию в годовой оценке проживания в них. В то же время в отдельных сегментах сферы услуг потребительский спрос оставался слабым, что влияло на смягчение ценовой политики многих компаний. Например, уменьшились годовые темпы прироста цен на большинство стоматологических услуг, отдельные виды ремонтных работ, курсы иностранных языков.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.