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В администрации Иркутска создадут комитет по экономике и стратегическому планированию

Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании приняли новую структуру администрации Иркутска. Как рассказал заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Андрей Южаков, необходимость внесения изменений обусловлена оптимизацией структуры.

– Предусмотрено включение в структуру администрации города Иркутска должности первого заместителя мэра. Он будет курировать комитеты по управлению округами администрации города. Также согласно новой структуре будет создан комитет по экономике и стратегическому планированию, – отметил Андрей Южаков.

В структуру администрации будет включен отдел безопасности и защиты населения, при этом из новой структуры исключат отдел протокола. Его полномочия передадут иным структурным подразделениям администрации Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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