Сбербанк представил школьную цифровую платформу — СберКласс

В рамках онлайн-конференция Сбер Конф вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Марина Ракова представила школьную цифровую платформу — СберКласс — и в интерактивной форме подробно рассказала о её преимуществах и возможностях.

Она отметила, что с этого учебного года школьники уже 65 субъектов РФ обучаются на СберКлассе. Все учебные материалы платформы соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). СберКласс не заменяет очное обучение, а добавляет современные инструменты и новые форматы обучения и взаимодействия учителей с учениками.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Образование было и остаётся одним из ключевых направлений повестки Сбербанка. Высококвалифицированные кадры, обладающие навыками XXI века и готовые работать в условиях быстро меняющегося современного мира, являются главным фактором качественной цифровой трансформации крупных международных компаний. Основы будущего успеха необходимо закладывать со школьного возраста, делая образование современным и доступным для каждого. СберКласс позволяет выстраивать персонализированную модель образования и помогает учителям и школьникам использовать новые форматы обучения».

Проект реализуется при поддержке глав субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны.

Для того чтобы помочь учителям освоить новые инструменты, Сбербанк во время летних каникул провёл обучение для 45 000 педагогов и наставников, которые будут использовать платформу.

Для обеспечения доступа детей к новым возможностям, в том числе и тех, у кого дома нет компьютера, школы и ученики получили 25 000 специальных комплектов смартбоксов от Сбербанка, состоящих из приставки для подключения к телевизору и клавиатуры с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями СберКласса. Проект по разработке и обеспечению комплектами смартбоксов реализован при участии компаний экосистемы Сбербанка: SberDevices, SberCloud, СберЛогистика, АО «Сбербанк-Технологии», группа компаний ЦРТ, VisionLabs и мультимедийный сервис Okko.