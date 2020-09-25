Новости

Лев Хасис: Нефинансовые сервисы будут приносить Сберу до 20-30% доходов

Сбербанк ответил, зачем развивает нефинансовые сервисы.

— В долгосрочнм периоде рассчитываем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах Сбера и будут существенно влиять на капитализацию компании. Думаем, что в будущем, 20-30% доходов мы будем получать от небанковских продуктов и сервисов, — сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис во время пресс-конференции 

Читайте также:

«Сбер» пишем, «банк» — в уме
25 сентября 2020
Лев Хасис рассказал, во сколько Сберу обойдётся внедрение нового бренда
25 сентября 2020

Напомним, что 24 сентября Сбербанк представил новый логотип и единый бренд для своей экосистемы — «Сбер». Под этим брендом выйдут новые устройства — ТВ-приставка и «умный дисплей» «СберПортал», а также семейство голосовых помощников и единая подписка на цифровые сервисы. Кроме того, банк также показал концепт нового офиса и новый банкомат с распознаванием лиц и футуристичным дизайном.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#сбер Больше чем банк":
Все материалы сюжета (10)


Реклама на сайте

На Иркутской ГЭС увеличили сброс воды
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку. Власти бьют тревогу
Вопрос по сбросам на Иркутской ГЭС рассмотрят на Правительственной комиссии
Властям Приангарья рекомендовали увеличить сбросы Иркутской ГЭС, чтобы отрегулировать уровень воды Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании