Лев Хасис: Нефинансовые сервисы будут приносить Сберу до 20-30% доходов

Сбербанк ответил, зачем развивает нефинансовые сервисы.

— В долгосрочнм периоде рассчитываем, что небанковские сервисы должны составлять существенную долю в доходах Сбера и будут существенно влиять на капитализацию компании. Думаем, что в будущем, 20-30% доходов мы будем получать от небанковских продуктов и сервисов, — сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис во время пресс-конференции

Напомним, что 24 сентября Сбербанк представил новый логотип и единый бренд для своей экосистемы — «Сбер». Под этим брендом выйдут новые устройства — ТВ-приставка и «умный дисплей» «СберПортал», а также семейство голосовых помощников и единая подписка на цифровые сервисы. Кроме того, банк также показал концепт нового офиса и новый банкомат с распознаванием лиц и футуристичным дизайном.