«Победа» назвала распродажу билетов «Уральских авиалиний» путем к банкротству

Представители лоукостера «Победа» назвали распродажу билетов «Уральских авиалиний» по «победной» цене от 499 руб. верным путем к «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», которые обанкротились, об этом сообщает РБК.

«Уральские авиалинии», которые по итогам 2019 года входили в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, с 24 сентября начали продавать билеты из Жуковского в Санкт-Петербург, Сочи и еще шесть городов (Нижневартовск, Казань, Волгоград, Архангельск, Пермь и Воронеж) по цене от 499 руб. в одну сторону, назвав эти билеты «победными». Это первая распродажа «Уральских авиалиний» с такой низкой стоимостью перелетов.



«Скопипастить цены — мало. «Победа» может себе позволить продавать и по 499 руб., и дешевле, потому что сверхэффективна. Но для других российских авиакомпаний — это верный путь к «Трансаэро», «ВИМ-Авиа» и подобным», — заявил РБК представитель лоукостера