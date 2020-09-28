Объем выдачи ипотеки в Приангарье за 7 месяцев 2020 года увеличился на 20%

За январь-июль 2020 года жители Иркутской области оформили более 11,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 24 млрд рублей. Это на 20% больше аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба отделения Иркутск Сибирского ГУ Банка России. Увеличение выдачи ипотеки произошло за счет снижения ипотечных ставок и запуска льготной госпрограммы на покупку новостроек.

Средняя сумма ипотечного кредита в Иркутской области достигла 2,1 млн рублей, что на 16% больше, чем в среднем в январе-июле прошлого года. Рекордным по количеству и объему сделок стал июль. За месяц жители региона с помощью банков приобрели более 2 тыс. объектов недвижимости, а объем сделок превысил 4,6 млрд рублей.

«Увеличение объема сделок и средней суммы ипотечного кредита произошло на фоне смягчения условий кредитования. Во-первых, работала льготная госпрограмма на приобретение жилья на первичном рынке, со ставкой не выше 6,5%. Во-вторых, некоторые банки в борьбе за клиента снизили ставки по собственным программам и сумму первоначального взноса», — отметил Игорь Коржук, управляющий Отделением Иркутск Банка России.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в Иркутской области с июля 2019 года по июль 2020 года снизилась с 10% до 7,6% годовых.