Вспышка коронавируса зафиксирована в доме-интернате для инвалидов в Иркутской области

В Усть-Илимском доме-интернате для инвалидов зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом. Глава Иркутской области отметил, что ситуация находится на контроле.

На сегодняшний день там подтвержден 41 случай COVID-19 у сотрудников и проживающих. Часть персонала дома-интерната будет проходить лечение под наблюдением медиков по месту жительства, другая вместе с жильцами интерната госпитализирована в инфекционное отделение Усть-Илимской больницы.

Напомним, всего в социальном учреждении проживают 119 человек и работают 25 сотрудников. С 1 мая учреждение работает в режиме изоляции. Перед каждой 14-дневной сменой сотрудники интерната сдают анализ на ковид. Все специалисты вышли на смену с отрицательными результатами. Источник заражения устанавливается.

По данным оперативного штаба, на 22 сентября в Иркутской области подтверждено 83 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 989. На данный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количеству зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.