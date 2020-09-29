Всероссийский день ходьбы 3-4 октября отметят в Иркутской области

В муниципальных образованиях Иркутской области 3-4 октября состоится Всероссийский день ходьбы. Предварительные заявки на более 5,5 тысяч участников подали 24 муниципалитета. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

Главный старт Всероссийского дня ходьбы в Приангарье состоится в Ангарске 3 октября. В спортивных школах городского округа в рамках тренировочного процесса пройдут старты на дистанциях 1, 2 и 3 километра в зависимости от возраста участников.

К спортивной акции присоединились как северные, так и южные районы области. Это Бодайбо, Братск, Усть-Илимск, Саянск, Черемхово, Тулун, Катангский, Мамско-Чуйский, Нукутский, Ольхонский, Усть-Удинский, Чунский, Слюдянский, Балаганский районы и другие муниципальные образования. Все участники Дня ходьбы получат диплом и сувениры от организаторов.