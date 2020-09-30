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Дорогу на улице Баумана в Иркутске сдадут 15 октября

Сейчас на объекте ведется укладка второго слоя асфальтового полотна, установка освещения. Завершены работы по строительству ливневой канализации, очистных сооружений, переустройству коммуникаций, сообщают в мэрии Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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