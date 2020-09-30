Новости

Демонтаж цеха ртутного электролиза начался на площадке Усольехимпрома

Прежде всего для приведения в безопасное состояние установлены в рабочее положение все 16 емкостей, содержащих токсичные отходы, отобраны пробы из вскрытых ёмкостей и направлен для анализов в специализированную лабораторию, сообщают в областной администрации.

Читайте также:

Сергей Меняйло о ТОСЭР «Усолье-Сибирское»: Для резидентов созданы практически идеальные условия
22 марта 2017
Усольский ТОСЭР пока не оправдывает ожиданий
6 марта 2017

При этом произведено перезатаривание жидких отходов из семи емкостей, после дополнительной промывки четыре емкости полностью приведены в безопасное состояние и готовы к фрагментированию.

Начался демонтаж цеха ртутного электролиза, произведены планировочные работы по устройству подъездных путей и основанию для технологической площадки складирования грузов. Сотрудники Федерального экологического оператора приступили к демонтажу железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и эстакад на подъездных путях. Параллельно идет расчистка участка от фрагментов конструкций цеха.

Завершены работы по подготовке площадок ликвидации скважин рассолопромысла, а также подъездных путей к ним. Подготовлено к работе оборудование для производства работ (подъемная установка и дизель-генераторная установка), непосредственно на площадках завершается монтаж емкостей для буровых растворов и устройство мобильного бурового городка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Усолье-Сибирское. Усольехимпром. Кластер ХИМПРОМ УСОЛЬЕ. ТОР":
Все материалы сюжета (27)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Пошли в рост. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось до 92
Торгцентры пишутся в пострадавшие. Их владельцы опасаются второй волны
В Москве самоизоляция для пожилых будет действовать до 28 октября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании