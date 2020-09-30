Демонтаж цеха ртутного электролиза начался на площадке Усольехимпрома

Прежде всего для приведения в безопасное состояние установлены в рабочее положение все 16 емкостей, содержащих токсичные отходы, отобраны пробы из вскрытых ёмкостей и направлен для анализов в специализированную лабораторию, сообщают в областной администрации.

При этом произведено перезатаривание жидких отходов из семи емкостей, после дополнительной промывки четыре емкости полностью приведены в безопасное состояние и готовы к фрагментированию.

Начался демонтаж цеха ртутного электролиза, произведены планировочные работы по устройству подъездных путей и основанию для технологической площадки складирования грузов. Сотрудники Федерального экологического оператора приступили к демонтажу железобетонных конструкций цеха ртутного электролиза и эстакад на подъездных путях. Параллельно идет расчистка участка от фрагментов конструкций цеха.

Завершены работы по подготовке площадок ликвидации скважин рассолопромысла, а также подъездных путей к ним. Подготовлено к работе оборудование для производства работ (подъемная установка и дизель-генераторная установка), непосредственно на площадках завершается монтаж емкостей для буровых растворов и устройство мобильного бурового городка.