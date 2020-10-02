Фабрика «Открытие Инвестиции» представила новые отраслевые структурные продукты

Фабрика «Открытие Инвестиции» банка «Открытие» расширила перечень доступных структурных продуктов, которые способны приносить доход до 20% годовых при благоприятной ситуации в выбранном инвестором секторе экономики. Теперь клиентам доступны купонные структурные продукты типа «Автоколл» по секторам «Банки и финансы», «Стальной купон», «Нефтегазовый сектор», «Вклад в недвижимость». Срок продуктов варьируется от 6 до 18 месяцев, потенциальная доходность – от 17% до 20% годовых. Входной порог составляет 250 000 рублей.

«Автоколлы» подходят тем клиентам, которые хотят получать регулярные купонные выплаты. При этом «Автоколл» существует как в полностью защитном варианте, так и в варианте с риском, когда клиент допускает покупку перспективной акции в случае снижения ее цены: новые секторные «Автоколлы» относятся именно к этой категории.

Структурный продукт «Банки и финансы» рассчитан на 1 год и предполагает ставку купона 14% годовых в рублях. Здесь купон выплачивается вне зависимости от динамики акций, имеется условная защита капитала по итогам срока инвестирования. В годовом продукте используется корзина бумаг TCS Group (банк «Тинькофф»), Московской биржи, обыкновенных акций Сбербанка, а также ВТБ. Купонные выплаты происходят ежемесячно.

В качестве базовых активов продукта «Стальной купон» выступают акции крупнейших компаний металлургического сектора – НЛМК, «Северсталь», «Распадская» и ММК. «Стальной купон» предлагает ежемесячный купон в течение всего срока действия – 1 год. Ставка купона – 18% годовых.

В структурный продукт «Нефтегазовый сектор» вошли «префы» «Сургутнефтегаза», а также обыкновенные акции «НОВАТЭКа», «ЛУКОЙЛа» и «Газпром нефти». Продукт предполагает полугодовые купоны, доходность 20% годовых, срок инвестирования – 1,5 года.

Инвесторам, которые не планируют долгосрочные инвестиции, стоит обратить внимание на структурный продукт «Вклад в недвижимость» – он рассчитан на полгода, в течение которых предполагаются три купонные выплаты. Ставка купона – 15% годовых, Купон выплачивается вне зависимости от динамики акций. Для продукта отобраны наиболее ликвидные акции российского сектора недвижимости: акции «ЛСР», «ПИК» и расписки «Etalon Group».

Покупка структурных продуктов доступна клиентам как в офисах, так и через личный кабинет на сайте и мобильное приложение «Открытие Брокер. Инвестиции». Для оформления структурного продукта онлайн клиенту достаточно ознакомиться с его условиями, выбрать подходящее предложение и подписать поручение с помощью смс-кода. При этом инвесторам доступны несколько вариантов каждого вида структурного продукта и консультации экспертов компании, которые объяснят, почему тот или иной продукт может принести прибыль, и какие есть риски.

«Российский фондовый рынок продолжает восстанавливаться после мартовского провала. Однако даже среди акций одного сектора есть свои фавориты и аутсайдеры. Многие клиенты отдают предпочтение конкретным секторам рынка и выбирают структурные продукты, которые включали бы в себя самые перспективные акции компаний одной отрасли. Нашим ответом на этот клиентский запрос стали четыре секторальных структурных продукта, которые способны принести инвесторам доход, существенно превышающий ставки по банковским депозитам», — говорит Антон Плясунов, руководитель фабрики структурных продуктов «Открытие Инвестиции».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.