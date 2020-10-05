Герман Греф о сотрудничестве с Иркутской областью: В фокусе внимания — содействие цифровизации на всех уровнях

Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Иркутской области. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В целях реализации соглашения стороны займутся: внедрением и развитием в Иркутской области новых цифровых технологий в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач; внедрением цифровых медицинских технологий для повышения эффективности деятельности медицинских организаций государственной системы здравоохранения, а также качества медицинских услуг и доступности диагностических технологий для населения Иркутской области и реализацией других проектов.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наше сотрудничество поможет быстро и качественно реализовать значимые для развития региона инвестиционные проекты. Мы также оказываем и будем оказывать области комплексную поддержку в сферах инновации, здравоохранения и различных отраслях экономики. В особом фокусе нашего внимания — содействие цифровизации на всех уровнях и внедрение новейших технологий, которые повышают эффективность процессного управления. И, разумеется, конечным результатом наших совместных с руководством региона усилий должно стать повышение качества жизни жителей области и её инвестиционной привлекательности».

Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк намерен рассмотреть возможность финансирования проектов строительства, реконструкции недвижимости и проектов по приобретению транспортными компаниями, в том числе на условиях лизинга, транспортных средств автомобильного, водного и воздушного видов транспорта в целях модернизации региональной системы перевозок и обеспечения безопасности пассажирских и грузовых перевозок на территории Иркутской области.