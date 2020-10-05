Ozon подал документы на IPO в США

Один из старейших российских интернет-магазинов Ozon официально подал документы на размещение акций в США. Это может стать первым IPO российской компании в Америке с 2019 года. Основные акционеры компании — инвестфонд Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова. В июне 2020 года среднемесячная аудитория Ozon составила 42 млн уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 млн годом ранее, сообщает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Количество акций, которые планируется разместить на бирже, и ценовой диапазон предложения пока не определены. Ozon рассчитывает провести IPO после того, как SEC завершит проверку, но дата выхода на биржу будет зависеть от рыночных и других условий.

По оценке участников рынка, компания может быть оценена в сумму от $3 млрд до $5 млрд. Дорого или дешево? Покупать или нет? По итогам второго квартала 2020 года, на который пришлись карантинные меры в России, оборот от продаж и услуг Ozon (gross merchandise value) за вычетом возвратов составил 45,8 млрд руб., что на 188% больше, чем годом ранее. За отчетный период компания обработала 14,6 млн заказов, показатель вырос на 132% год к году.

На Ozon представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Более 85% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, по состоянию на конец второго квартала 2020 года свыше 13 тыс. компаний и предпринимателей продавали свои товары на Ozon. Исходя из имеющейся в свободном доступе информации, мы видим справедливую стоимость компании ближе к нижней оценке.

Мы полагаем, что размещение может произойти не ранее конца текущего года, то есть после выборов в США. При этом победа Байдена и вероятные новые санкции против России — это серьезный риск для размещения бумаг. Российские активы на фоне санкций являются токсичными на мировых рынках. Исторически российский высокотехнологичный сектор предпочитал размещения в США, «Вымпелком» провел первое в истории России IPO в 1996 году, «МТС» в 2000 году. Сотовая связь в России была в значительной степени создана на деньги американских инвесторов.

В США другая ликвидность, объем продаваемых бумаг будет каплей в море. К тому же данные бумаги относятся к так называемым модным акциям, которые предпочитает молодежь. Так что выбор США при размещении естественен. Для инвесторов в этом тоже есть плюс, так как предполагает высокие стандарты раскрытия финансовой и операционной информации, а также корпоративного управления.

По информации Reuters, возможность первичного размещения акций в США рассматривает и онлайн-кинотеатр ivi. Вероятно, окончательное решение будет принято в зависимости от IPO OZON.