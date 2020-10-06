ИАЦ «Альпари»: Рынок вышел в робкий плюс

Российский фондовый рынок в понедельник остается в робком плюсе, инвесторы неспешно покупают, хотя заокеанские биржи вполне себе искрят оптимизмом. Дональду Трампу досталась легкая «версия» коронавируса, в ближайшее время американский президент вернется в Белый дом, и предвыборная гонка возобновится в том же темпе. Все выдохнули и вернулись к жизни, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

- Индекс МосБиржи к вечеру стабилизируется около 2878 пунктов и может пока двигаться в границах 2860-2900 пунктов. Индекс РТС все так же весьма зависим от курсовой качки и способен закрепиться в коридоре 1140-1165 пунктов.

В хорошем плюсе сегодня акции «Московской биржи», бумаги «Татнефти» и «Роснефти» - последние дорожают на фоне отскока в сырьевых котировках. Акции «Аэрофлота» возглавляют список дневных аутсайдеров с провалом почти на 5% от стоимости: информация о готовящейся допэмиссии заметно ударила по привлекательности ценных бумаг в данном случае, и сейчас акции тестируют минимумы с 30 марта текущего года. Сильным фундаментальным фактором, способным развернуть акции в противоположном направлении, могло бы ослабление давления коронавируса и возобновление активности в пассажирских перевозках, но сейчас даже оптимисты не возьмутся такое прогнозировать. Бумага вполне может просесть до области 62,20 руб., где на какое-то время консолидируется.

Доллар США вечером чуть вырос и торгуется около 78,40 руб., далее вероятны колебания в границах 78,10-78,55 руб. Евро сейчас дорожает заметными темпами, поднимается к 92,41 руб. и может дотянуться до 92,50 руб.