Сбер запустил телеграм-канал СберИнвестиции для розничных инвесторов

Новый канал CберИнвестиции для начинающих и опытных инвесторов начал работать в социальной сети Telegram. В его основе — инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research. В телеграм-канале будут публиковаться утренний и вечерний обзоры рынков, новости и календарь значимых событий, инвестиционные идеи и комментарии аналитиков.

Также, для читателей канала будут доступны обучающие форматы и лайфхаки от платформы «Инвестиции. Доходчиво» и экспертов СберИнвестиции, с рассказом о продуктах и новостях брокерского обслуживания, рынка ПИФов и доверительного управления, анонсами вебинаров и прямых линий с эмитентами.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента Глобальных рынков:

«Число частных инвесторов в России все время увеличивается. Например, в Сбербанке количество брокерских счетов за последний год выросло более, чем в два раза – до 2,15 миллионов. Для принятия решений инвесторам необходима актуальная информация о происходящем на рынке. Летом мы запустили ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков SberCIB Investment Research на платформе ʺИнвестиции. Доходчивоʺ . А сейчас даем инвесторам еще одну возможность оставаться в курсе последних новостей на рынке, подписавшись на наш новый телеграм-канал СберИнвестиции».

В Сбербанке уже более 2,6 млн розничных клиентов, открывших индивидуальные брокерские счета или инвестиционные продукты «Сбер Управление Активами.