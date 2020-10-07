Аналитики Альфа-Банка: Полномасштабного карантина не ждём

Последние несколько недель геополитический риск негативно сказывался на отношении инвесторов к российским активам, и особенно к курсу рубля, который ослаб почти на 7% с начала сентября, отмечают аналитики Альфа-Банка.

- Не стоит забывать и о том, что цены на нефть снизились на 11% за это время. Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном – еще один этап противостоянии России и Турции, уже конфликтующих по поводу Сирии и Ливии. Ни одна из сторон не может себе позволить военный конфликт : динамика пострадавшей турецкой лиры в этом году гораздо хуже, чем динамика рубля. Происходящие на фоне приближающихся выборов в США, болезни Трампа и отставания развивающихся рынков в этом году, перемены в геополитике могут предвещать дальнейшие трудности для инвесторов. Усиливают опасения и продолжающиеся протесты в Беларуси, и разногласия по поводу отравления Навального.

Несмотря на все эти события, угрозы немедленного введения санкций против России в мире нет, тогда как антироссийский нарратив предвыборной кампании в США также менее жесток, чем можно было предположить.

Риск возобновления карантинных ме р в связи с пандемией Covid-19 вновь на повестке на этой неделе: Поскольку резко возобновился рост случаев Covid-19 по всему миру, внимание инвесторов смещается на экономические последствия локальных

ограничений, особенно в США и в Европе, направленных на сдерживание второй волны пандемии Covid-19.

Новые ограничения в общественной жизни различных стран вне всякого сомнения негативно скажутся и на индикаторах потребительского доверия, и на восстановительном процесс в целом.

В России наблюдается сильный рост числа заболевших, особенно быстро рост идет в Москве. Количество новых случаев постепенно приближается к пиковому уровню мая 2020 г. (11 656 инфицированных). Хотя полномасштабного карантина все же на сегодняшний день не ожидается, могут быть введены ограничительные меры, в том числе меры социального дистанцирования.