Трамп vs Байден

Президентские выборы в США 2020 запланированы на 3 ноября текущего года. Кто есть кто? И как отреагируют на победу кандидатов финансовые рынки? Об этом рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Главное, Байден готов идти на переговоры с Китаем и Ираном. При этом занимает более жесткую позицию по отношению к России. То есть в случае его победы существует большая вероятность новых антироссийских санкций, но смягчения или снятия санкций с Ирана. Если иранская нефть появится на рынке, цены на черное золото могут сильно просесть

Трамп выступает за низкие налоги и умеренное вмешательство государства в экономику, симпатизирует консервативным отраслям, например нефтяной и металлургической промышленности. Байден собирается повысить налоги на корпорации и богатых американцев, увеличить минимальную зарплату, а также сделать систему здравоохранения доступнее для граждан, что, конечно, дает ему дополнительные голоса на фоне пандемии.

Победа Байдена, вероятно, будет негативна для рынка. Однако, учитывая ожидания по мягкой монетарной политике ФРС на неопределенный срок, падение котировок на американском рынке акций, которое мы оцениваем в 3-5%, стоит использовать для покупки акций. Просадка emerging markets будет больше. Однако не факт, что Россию стоит покупать. Санкции и обвал цен на нефть легко могут обнулить капитализацию российских компаний. Победа Байдена будет негативна для нефтяных компаний из-за возможного запрета на бурение. Вероятно, будет увеличен capital gains tax. Однако, не все так страшно, рост налогов вряд ли будет существенен, чтобы не повредить экономике. Если победит Трамп, все останется как есть, рынки отыграют уход риска повышения налогов. Но рост вряд ли будет значительным. Инвесторы будут опасаться новой торговой войны США и Китая.

Самый плохой вариант, если проигравшая сторона не признает результатов выборов и выведет своих сторонников на улицы. Антипатия друг к другу сторонников и хейтеров Трампа зашкаливает. Масштабный политический кризис может вызвать падение котировок акций. Однако, пока данный сценарий выглядит очень маловероятным.

Ну и в заключение стоит описать, как на все это отреагирует рубль. Минфин объявил о продаже валюты в объеме 5,8 млрд руб. в день в рамках бюджетного правила, против 2,4 млрд в сентябре, плюс Банк России ежедневно продает 2,9 млрд руб. в рамках сделки со «Сбербанком». Это означает, что в октябре общий объем продажи валюты составит около 178 млрд руб., что в три раза больше, чем в сентябре (57,5 млрд руб.). Это, конечно, поддержит рубль в сложный для него с точки зрения геополитики месяц. Фундаментально рубль недооценен примерно на 10%. Если война на Кавказе закончится, а Трамп станет президентом, то российская валюта отыграет свое. Два принципиально важных «если».

Мы по-прежнему советуем страховаться от девальвации привилегированными акциями «Сургутнефтегаза». Валюту стоит покупать, только если вы едите за рубеж. Вместе с тем снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% фактически не оставило, кроме акций, россиянам инструментов для инвестиций с адекватной инфляции доходностью. Банк России загнал российский средний класс на фондовый рынок.