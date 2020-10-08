Сбербанк примет участие в разработке концепции Года Байкала-2021

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Правительством Иркутской области и Правительством Республики Бурятия до 1 декабря 2020 года проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.

В регионе создан организационный комитет, который разработает план по подготовке и проведению мероприятий тематического года.

Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области:

«Если Президент примет решение объявить Год Байкала на общероссийском уровне, то это позволит нам сообща решать накопившие проблемы и развивать цивилизованный, современный туризм в нашем регионе. О великом озере узнают еще больше людей, а мероприятия экологической направленности помогут в формировании бережного отношения к Байкалу и природе в целом. Правительству области дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие».

Байкальский банк Сбербанка вошел в состав организационного комитета по подготовке и проведению Года Байкала и 8 октября принял участие в рабочей встрече оргкомитета.

Евгения Найденова, руководитель по внедрению проектов, проект «Южное побережье Байкала» Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк активно участвует в процессе реализации стратегии развития туризма в Иркутской области и Бурятии. Наш проект «Южное побережье Байкала» направлен на создание туристического кластера на побережье озера, и его главная цель - создание цивилизованных подходов в развитии туриндустрии Байкала. В октябре 2020 года между Сбербанком и Иркутской областью было заключено Соглашение о сотрудничестве и одним из важнейших вопросов соглашения является именно взаимодействие региональной власти и банка в сфере развития и продвижения туризма. Сбербанком совместно с органами власти и бизнесом Иркутской области и Бурятии разработана Дорожная карта развития туризма и мы будем рады, если ее результаты окажутся полезными для принятия решения о проведении в России Года Байкала в 2021 году».

Реализацией проектов, направленных на развитие туризма на территории Иркутской области и республики Бурятия Байкальский банк Сбербанка занимается с 2019 года. Проектный офис «Южное побережье Байкала» выполняет задачу по привлечению потенциальных инвесторов в туристическую отрасль Прибайкалья. За первый год работы Сбербанком привлечено 60 инвесторов, общий объем проектов составил около 10 млрд рублей.

Кроме финансирования туристических проектов Байкальский банк Сбербанка оказывает поддержку прибайкальским территориям в рамках социального-частного партнерства. Так, в июне 2020 года на территории п. Большое Голоустное (Иркутский район) при участии Сбербанка был открыт Мемориал Славы в память о ветеранах поселка-участниках Великой Отечественной войны.