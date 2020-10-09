Ситуация с коронавирусом в Бурятии ухудшается

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 9 октября зарегистрировано 7 848 (+98) случаев заражения COVID-19. Из 98 случаев заболевания 77 зарегистрированы в Улан-Удэ, всего 4 774 инфицированных.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 146 человек, умерло 82 человека. Проходят лечение в стационарах республики 849 больных. На амбулаторном лечении находится 771 пациент.

Из 98 новых случаев COVID-19: 77 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков.

Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 2 940 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1171 койка, занято – 902, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 849, свободно 269 коек. Занятость коечного фонда составляет 77%.

Проходит амбулаторное лечение 771 пациент с COVID-19, легким течением заболевания. Всего выздоровели от COVID-19 – 6146 (+65) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 82 (+3) человек. В стационаре по Солнечной умерло 3 больных новой коронавирусной инфекцией.