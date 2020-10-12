Интерпол Японии и полицейские Иркутской области вернули владельцам 3 угнанные иномарки

Сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области при взаимодействии с иностранными коллегами выявили 3 иномарки, с измененными идентификационными номерами, находящиеся в розыске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Благодаря работе сотрудников экспертно-криминалистического центра, Госавтоинспекции и налаженному взаимодействию с Интерполом Японии, полицейскими установлены первичные данные агрегатов и их владельцы. Так в Иркутске обнаружены «Toyota Corolla-Fielder», похищенная в 2014 году в Улан-Удэ, и угнанные у иркутян 8 лет назад «Toyota Premio» и «Toyota Corolla».

В настоящее время транспортные средства находятся на арестплощадках и вскоре будут переданы законным владельцам. Сыщиками принимаются меры к установлению злоумышленников, похитивших автомобили.

Кроме того, в текущем году, сотрудники регионального отделения НЦБ Интерпола помогли установить не один десяток хозяев иномарок, ранее находившихся в розыске по всей России и ряде зарубежных государств, большая часть из которых возвращена законным владельцам.