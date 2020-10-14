Сроки строительства школы в селе Бирит сорваны

В средней общеобразовательной школе в селе Бирит Иркутской области сейчас идет капитальный ремонт. Его сроки затянулись из-за расторжения муниципального контракта с подрядчиком, который не исполнил своих обязательств. Организацию внесут в список недобросовестных подрядчиков.

- Контракт расторгнут 14 июля 2020 года, мы вышли снова на торги. 1 сентября заключили новый контракт на капитальный ремонт с ООО «Фронтаж». Организация приступила к работам. Уже произведена замена кровли, ремонтируются подъездные пути. Работы этот подрядчик выполняет оперативно, - сообщила губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву директор МБОУ «Биритская средняя общеобразовательная школа» Алена Андреева.

По словам губернатора, подрядчику дано поручение до 20 декабря сдать этот объект. С 10 января 2021 года дети будут учиться в отремонтированном здании. На время ремонта все школьники проходят обучение в других помещениях.

Во время поездки Игорь Кобзев заявил, что будет выходить на федеральный уровень с инициативой, чтобы подрядчики, которые претендуют на выполнение ремонта, реконструкции, строительства социально-значимых объектов, проходили не аукцион, когда с понижением цены может пострадать качество работ, а конкурс. В этом случае будет учитываться квалификация подрядных организаций.