Сбер, Google и АСИ запустили обучающий курс для молодых предпринимателей

В 11 уроках бесплатного курса начинающие предприниматели найдут ответы на ключевые бизнес-вопросы — от выбора перспективной бизнес-модели и поиска первых клиентов до прогнозирования спроса и завоевания доли рынка.

Сбер, Google и Агентство стратегических инициатив запустили бесплатный обучающий курс «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z» для молодых людей от 14 до 25 лет. Он будет полезен тем, кто делает первые шаги в мире бизнеса или только задумывается о собственном деле. Курс станет частью программы развития бизнес-навыков «Бизнес класс» от Google и Сбера.

Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации: «Лидерство российской системы образования не может не опираться на качество образовательных программ, и это не только качество предметных знаний, но и широкая палитра умений и навыков, необходимых школьникам в современном мире. Предпринимательство — одно из таких направлений, и Министерство окажет поддержку инициативам, которые помогают сформировать у молодежи необходимые навыки в сфере предпринимательских начинаний, стартапов, технологичных проектов».

Новый курс состоит из 4 блоков, в которых последовательно разбираются ключевые вопросы при запуске или развитии своего первого дела. В начале курса участники узнают, при каких условиях стоит начинать собственное дело, какие качества важны для успешного предпринимателя и какие внешние факторы могут помочь в бизнесе. Второй блок посвящен ответам на вопросы о том, как найти идею для бизнеса, при каких условиях она может считаться перспективной, как оценить ее потенциал и как решиться на реализацию. В третьем блоке участники научатся выбирать перспективную бизнес-модель и оценивать ее жизнеспособность. А в заключительных уроках курса эксперты расскажут, зачем малому бизнесу нужна стратегия, как ставить перед собой цели и как использовать навыки целеполагания не только в бизнесе. Курс состоит из 11 уроков, их прохождение займет около полутора часов.

«АСИ много работает с теми, кто интересуется бизнесом, социальными проектами, технологическим предпринимательством, да и просто хочет развиваться. Среди нашей экосистемы и аудитории много тех, кто делает первые шаги в бизнесе, именно поэтому для них необходимо знание реальной ситуации. Сейчас мы работаем над созданием единой базы знаний, которые соответствуют запросам тех, кто будет стоять у бизнес руля уже завтра», — отмечает Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Занятия проводят как опытные, так и начинающие предприниматели. Среди экспертов - Давид Ян (основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY), Александр Ларьяновский (управляющий партнер, Skyeng), Алиса Басырова (основатель, СЕО компании Holy Corn попкорн), Елена Шифрина (основатель Bite), Алексей Колесников (один из основателей проекта «Кухня на районе»). Куратор курса — Сергей Воробьев (президент консалтинговой компании Ward Howell).

«Мы живём в мире, где до 70% востребованных в будущем профессий ещё не существуют. Сотни профессий исчезнут, сотни новых — появятся. Навыки и знания, которые делают нас конкурентоспособными в таких условиях, — это коммуникации и гибкость мышления, умение вести за собой, управлять своей энергией и принимать нестандартные решения. Эти навыки необходимы не только предпринимателям для ведения бизнеса, но и всем, кто хочет быть успешным в современном мире. Этому можно научиться, и самое время сделать это сейчас — с помощью "Бизнес класса", бесплатно и онлайн», — сказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

«По статистике, более 60% из представителей поколения Z планируют изменить мир к лучшему, что соответствует и миссии Google, — отмечает Юлия Соловьева, глава Google в России. — Если это желание молодых людей умножить на качественный контент, которым делятся предприниматели и эксперты в нашем курсе, верю, что успех обеспечен. И именно эти ребята будут создавать для нас продукты и услуги уже в ближайшем будущем».

Те участники, которые пройдут курс полностью, научатся находить источники для финансирования своего проекта, разрабатывать и внедрять бизнес-стратегию, определять целевую аудиторию, прогнозировать спрос и разрабатывать новые продукты, а также управлять компанией в условиях риска и неопределенности.

Ознакомиться с курсом можно на сайте обучающей программы «Бизнес класс» по ссылке.