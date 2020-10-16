ПСБ запустил сервис выдачи наличных по картам «Мир» на кассах магазинов

ПСБ расширил возможности эквайринга, предоставив держателям карт платежной системы «Мир» доступ к сервису выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы. Покупатель может получить наличные в магазине, владелец которого заключил договор на эквайринговое обслуживание с ПСБ и настроил на кассе специальную функцию выдачи денег.

Выдача наличных происходит одновременно с совершением покупки: клиент получает деньги, а выданная сумма зачисляется владельцу магазина в полном размере и без комиссий. За одну операцию покупатель может получить до 5 000 рублей наличными, но не более 15 000 рублей в месяц на одну карту.

"ПСБ одним из первых в России предоставил возможность выдачи наличных на кассах магазинов держателям карт платежной системы «Мир», что позволяет большему количеству потребителей получать удобную услугу, а владельцам магазинов меньше пользоваться инкассацией, - отметил Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса ПСБ. - Мы считаем, что такая услуга будет востребована, в том числе, в удаленных и небольших населенных пунктах, где снять наличные можно будет рядом с домом, например, в продуктовом магазине, без похода в отделение банка или к платежному терминалу».

«Платежная система «Мир» активно развивает и совместно с участниками рынка внедряет новые платежные сервисы, которые будут способствовать повышению доступности финансовых услуг на всей территории России, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». – Сервис выдачи наличных помогает потребителям одновременно быстро и просто оплатить покупки картой «Мир» и снять наличные, которые остаются востребованным средством платежа в некоторых случаях, особенно если речь идет о небольших населенных пунктах. С подключением такого крупного эквайрера как ПСБ пул торговых точек, предоставляющих такую услугу, значительно расширится. Мы уверены, что использование сервиса может сделать более популярной безналичную оплату в торговых точках, при этом позволяя держателям национальных платежных карт получить определенную сумму наличных в случае необходимости».

Сервис выдачи наличных на кассах торговых точек через POS-терминалы был запущен ПСБ в июне 2020 года. Услуга стала востребованной предпринимателями: с момента ее запуска ПСБ подключил к ней более 200 торговых точек. Сервис доступен держателям карт «Мир» и международных платежных систем, выданных как ПСБ, так и другими банками