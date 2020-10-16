Новый рекорд. В России выявлено более 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

По данным на 16 октября, за последние сутки в России зафиксировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это рекордный показатель суточного прироста заболевших за все время пандемии. Днем ранее суточный прирост составил 13 754 человека.

Всего COVID-19 в стране заразились 1 369 313 человека.

Умерли за последние сутки 232 человека с COVID-19, за все время — 23 723 человека.

В Иркутской области пока далеко до рекордов первой волны. На 16 октября выявлено 187 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 468 заболевших.

В соседней Бурятии, напротив, две недели фиксируются рекордные показатели. По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 16 октября зарегистрирован 121 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 8620 случаев заражения COVID-19.