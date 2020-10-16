Росстат существенно улучшил оценку ситуации в промышленности – прогноз реального ВВП на 2020 год может быть повышен, считают аналитики ПСБ.



Росстат уточнил статистику по промышленности за 2019-2020 г. Результат - существенное улучшение динамики промышленного выпуска как по 2019 г. (рост в 2,3% за год увеличился до 3,3%), так и по 2020 году (значительно меньше падение выпуска в пик кризиса и более динамичное восстановление в 3 кв.). Данные по сентябрю подтверждают сигналы о торможении восстановления в производственном сегменте. Тем не менее, общий предварительный результат новой статистики – улучшение прогноза по динамике промышленного выпуска в 2020 году с -4% до –(3,3%-3,5%) и рост вероятности пересмотра прогноза по ВВП в сторону более низкого спада (текущий прогноз -4,2%).