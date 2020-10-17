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В Иркутске впервые за сутки скончались 10 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 647 заболевших.

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За последние сутки сразу десять человек умерли с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 394 человека: от COVID-19 умерло 305 (+8), от заболеваний, не связанных с вирусом – 99 (+2). За последние сутки выздоровели 62 человека, за весь период эпидемии – 18 168. Госпитализировано за сутки 130 человек, всего – 2536 человек.

Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске, сегодня по количеству новых заражений он обогнал Иркутск.

Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 64 (всего 1 532),
  • в Иркутске — 58 (всего 10 177),
  • в Иркутском районе — 21 (всего 1 563)
  • в Черемхово — 13 (всего 196),
  • в Усолье-Сибирском — 9 (всего 383)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 10 177,
  2. Иркутский район – 1 563
  3. Ангарск – 1 532,
  4. Усть-Кут – 1485,
  5. Братск – 1 012.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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