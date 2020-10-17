В Иркутске впервые за сутки скончались 10 человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 17 октября в Иркутской области подтверждены 179 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 647 заболевших.

За последние сутки сразу десять человек умерли с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 394 человека: от COVID-19 умерло 305 (+8), от заболеваний, не связанных с вирусом – 99 (+2). За последние сутки выздоровели 62 человека, за весь период эпидемии – 18 168. Госпитализировано за сутки 130 человек, всего – 2536 человек.

Крупная вспышка коронавируса зафиксирована в Ангарске, сегодня по количеству новых заражений он обогнал Иркутск.

Больше всего новых случаев:

в Ангарске — 64 (всего 1 532),

в Иркутске — 58 (всего 10 177),

в Иркутском районе — 21 (всего 1 563)

в Черемхово — 13 (всего 196),

в Усолье-Сибирском — 9 (всего 383)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: