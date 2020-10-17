Ростех на 40% увеличит поставки четырехвалентной вакцины в новом эпидсезоне

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех подписал госконтракт с Минздравом РФ на поставку 7,5 млн доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» в 2020-2021 годах. Это на 40% больше, чем ведомство заказывало в прошлом эпидемическом сезоне.

Дочерняя структура Ростеха обеспечивает около 90% потребности государственной системы здравоохранения в вакцинах, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, в том числе 100% потребности – в гриппозных вакцинах.

«В России реализуется государственная программа по поэтапному переходу на профилактику гриппа квадривалентными вакцинами. В соответствии с ней с прошлого года мы начали производить по полному циклу современную четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри». В этом году мы нарастим объем выпуска и увеличим поставки препарата в рамках НКПП на 40% по сравнению с прошлым эпидемическим сезоном», – рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Первые отгрузки вакцины для НКПП начнутся в конце октября с Дальнего Востока. Четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» более эффективно защищает от гриппа за счет дополнительного штамма вируса гриппа B. Расширенный штаммовый состав в вакцине позволяет исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий. В вакцине содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе – всего 60 мкг антигена и не содержится консервантов или адъювантов.