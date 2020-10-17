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181 случай коронавируса зафиксирован в Приангарье за сутки

По данным оперативного штаба, на 18 октября в Иркутской области подтвержден 181 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 828 заболевших.

За последние сутки четыре человека умерли с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 408 человека: от COVID-19 умерло 309 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом – 99. За последние сутки выздоровели 54 человека, за весь период эпидемии – 18 222. Госпитализировано за сутки 119 человек, всего – 2655 человек.

Крупные вспышки коронавируса за последние сутки зафиксированы в Усть-Илимске, Братске и Иркутске.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 64 (всего 10 241),
  • в Усть-Илимске — 32 (всего 557)
  • в Братске — 22 (всего 1 034),
  • в Иркутском районе — 13 (всего 1576)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 10 241,
  2. Иркутский район – 1 576
  3. Ангарск – 1 532,
  4. Усть-Кут – 1485,
  5. Братск – 1 034.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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