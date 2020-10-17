181 случай коронавируса зафиксирован в Приангарье за сутки

По данным оперативного штаба, на 18 октября в Иркутской области подтвержден 181 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 21 828 заболевших.

За последние сутки четыре человека умерли с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 408 человека: от COVID-19 умерло 309 (+4), от заболеваний, не связанных с вирусом – 99. За последние сутки выздоровели 54 человека, за весь период эпидемии – 18 222. Госпитализировано за сутки 119 человек, всего – 2655 человек.

Крупные вспышки коронавируса за последние сутки зафиксированы в Усть-Илимске, Братске и Иркутске.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 64 (всего 10 241),

в Усть-Илимске — 32 (всего 557)

в Братске — 22 (всего 1 034),

в Иркутском районе — 13 (всего 1576)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: