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Замминистра экономического развития Иркутской области ответил на вопросы предпринимателей

Заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев во время прямого эфира 16 октября ответил на вопросы предпринимателей. Кроме замминистра на вопросы также отвечали представители Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Службы потребительского рынка и лицензирования и центра «Мой бизнес».

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Всего было задано более 40 вопросов. Большая часть вопросов касалась ограничений в работе предприятий общественного питания, санаторно-курортных организаций, детских оздоровительных лагерей, магазинов непродовольственных товаров, учреждений культуры, искусства, спорта, отдыха и развлечений, фитнес-центров, плавательных бассейнов, кинотеатров в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Предпринимателей интересовало, могут ли они работать в режиме доставки или на вынос после 23-00; при соблюдении каких условий могут работать салоны красоты, СПА, сауны и бассейны; как быть, если клиент не хочет надевать маску; будет ли компенсация расходов за средства индивидуальной защиты и др.

Следующий прямой эфир руководства министерства экономического развития Иркутской области состоится 23 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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