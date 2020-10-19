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В Иркутском районе за выходные выявлено 23 заболевших коронавирусом

В Иркутском районе на утро 19 октября под медицинским наблюдением находятся 654 человека, из них 84 – дети. Сейчас на территории района ежедневный прирост заболевших составляет от 10 до 30 человек. За весь период с 1 февраля на территории Иркутского района зарегистрировано 2215 случаев заражения. Об этом сообщил Мэр Иркутского района Леонид Фролов на заседании областного оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. 

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– Помимо коронавирусной инфекции, сейчас идет подъем ОРВИ. Очень важно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По возможности лучше отказаться от посещений общественных мест, – прокомментировала ситуацию исполняющая обязанности главврача ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Ирина Стельмах.

Также на районном штабе обсудили ситуацию в школах и детских садах района. Как рассказал начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов, с начала учебного года выявлено 28 случаев заболевания у детей̆ и 30 случаев у персонала. Три учреждения закрыты на карантин и переведены на дистанционное обучение. Это Хомутовская школа № 2, Хомутовский детский сад № 2 и Черемушкинская начальная школа. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Школы Забайкалья из-за коронавируса переводят на дистанционку
В Иркутском районе за выходные выявлено 23 заболевших коронавирусом
В Иркутском районе на утро 19 октября под медицинским наблюдением находятся 654 человека, из них 84 – дети. Сейчас на территории района ежедневный прирост заболевших составляет от 10 до 30 человек. За весь период с 1 февраля на территории Иркутского района зарегистрировано 2215 случаев заражения.
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