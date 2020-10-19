Иркутский диагностический центр возобновил приём анализов на коронавирус, но очередь меньше не стала

Иркутский диагностический центр возобновил приём анализов на коронавирус. Ранее в субботу, 18 октября, прием анализов был временно прекращен.

Кроме того, в диагностическом центре открылась вторая точка по забору всех видов анализов на коронавирус. Мазок или кровь из вены можно сдавать ежедневно с 8.00 до 16.00 без предварительной записи, кроме воскресенья. Срок выполнения анализов от 1 до 2 рабочих дней. Стоимость от 600 до 2100 рублей в зависимости от типа исследования.

Оба помещения расположены изолировано, нет контакта с другими пациентами. Ожидание очереди происходит на улице, поскольку лишь таким способом можно максимально обеспечить защиту от возможной передачи инфекции, подчеркивается на сайте диагностического центра.

Несмотря на вторую точку забора анализов, очередь в Иркутский диагностический центр меньше не стала. Пользователи соцсетей активно выкладывают фото огромной очереди, где люди в непогоду вынуждены стоять несколько часов.

Где можно сдать еще тест на коронавирус в Иркутске

По данным оперативного штаба, на 19 октября в Иркутской области подтверждены 177 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 005 заболевших.