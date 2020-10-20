Цены на подсолнечное масло в России бьют рекорды

Цена за тонну масла выросла до 74,175 тыс. рублей, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. рублей за тонну, сообщают РИА Новости.

"Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает. Основной фактор – новый скачок экспортных цен на масло", — отмечается в обзоре аналитического центра "Совэкон".

"Совэкон" уточняет, что резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло произошел на прошлой неделе, а вместе с тем и быстрый рост экспортных котировок.

В частности, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6 процента, до уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (поставка — EXW, европейская часть России, с НДС). Таким образом цена доситигла рекордных значений. Подсолнечник, в свою очередь, подорожал на 4,66 процента, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС), а подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78 процента, до 960 долларов за тонну (поставка — FOB). Это произошло после активного роста мирового масличного комплекса в первой половине недели.