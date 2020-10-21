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Россиянин, чтобы добраться до дома в период пандемии, отправился на яхте через Тихий океан

Уроженец России Дмитрий Пелевин, чтобы добраться до дома, который располагается в Новой Зеландии, поплыл на яхте в одиночку через тихий океан, сообщает «Российская газета».

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Мужчина задумал свое путешествие во Франции, откуда из-за пандемии и закрытых границ не смог выбраться авиасообщением, потому решил плыть до дома на яхте.

Из Франции он добрался до острова Мартиника, где купил яхту, и уже оттуда доплыл до Панамы, затем прошел через Панамский канал и вышел в океан. В настоящее время его путешествие продолжается.

В сообщении отмечается, что Дмитрий – профессиональный яхтсмен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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