Россиянин, чтобы добраться до дома в период пандемии, отправился на яхте через Тихий океан

Уроженец России Дмитрий Пелевин, чтобы добраться до дома, который располагается в Новой Зеландии, поплыл на яхте в одиночку через тихий океан, сообщает «Российская газета».

Мужчина задумал свое путешествие во Франции, откуда из-за пандемии и закрытых границ не смог выбраться авиасообщением, потому решил плыть до дома на яхте.

Из Франции он добрался до острова Мартиника, где купил яхту, и уже оттуда доплыл до Панамы, затем прошел через Панамский канал и вышел в океан. В настоящее время его путешествие продолжается.

В сообщении отмечается, что Дмитрий – профессиональный яхтсмен.