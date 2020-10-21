Азиатско-Тихоокеанский Банк усовершенствовал мобильное приложение «АТБ Мобайл» для своих клиентов

В мобильное приложение «АТБ Мобайл» добавлены новые функции

Азиатско-Тихоокеанский Банк продолжает расширять функционал дистанционного обслуживания для своих клиентов. Специалисты активно разрабатывают и внедряют необходимые обновления в мобильном приложении, которые максимально отвечают всем запросам пользователей.

Так, пользователи АТБ Мобайл получили возможность оставлять заявку на ипотеку, кредитные и дебетовые карты через мобильное приложение. Для этого клиенту Банка достаточно нажать на кнопку «Открыть карту» в разделе «Карты и счета», либо «Оставить заявку на кредит» - «Ипотека» в разделе «Кредиты».

Обновилась и система бесконтактной оплаты Apple Pay, она стала намного проще. Для добавления карты Visa в Apple Pay нужно просто зайти в приложение «АТБ Мобайл» и нажать на кнопку «Добавить в Apple Pay» - карта будет добавлена в сервис за несколько шагов, при этом пользователю не потребуется вводить данные карты. С Apple Pay клиенты АТБ могут оплачивать товары и услуги безопасно и удобно.

Еще одно обновление в «АТБ Мобайл» коснулось уведомлений о совершаемых операциях. Банк запустил в приложении возможность получения кодов для совершения операций в интернет-банке и Мобильном банке в формате PUSH-уведомлений.

Для изменения типа уведомлений «PUSH/SMS» пользователю достаточно перейти в боковое меню приложения и выбрать раздел «Настройки». Также в боковом меню, в разделе «История уведомлений» пользователи могут отслеживать историю уведомлений. В ближайшем будущем для пользователей «АТБ Мобайл» появится возможность получения уведомлений об операциях по картам и счетам в формате PUSH-уведомлений. Для удобства пользователей «АТБ Мобайл» реализована автоматическая подстановка кодов из PUSH-уведомлений при подтверждении операций в приложении. При недоступности интернета пользователям вместо PUSH-уведомления направляется SMS-сообщение, обеспечивая надежный сервис по доставке уведомлений.

Напомним, что все владельцы карт АТБ имеют возможность проводить целый комплекс банковских операций через интернет без посещения офиса: переводы со счетов и банковских карт в рублях и иностранной валюте, конверсионные операции, оплату услуг связи, ЖКХ и многое другое.

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