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В поселке Бугульдейка спасли изюбренка

Зверя чуть не загрызли собаки, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

На место событий выехали инспектор в области охраны окружающей среды. Они застали молодого изюбря на береговой кромке Байкала, неподалёку от домов. Животное обессилело и не имело возможности избавиться от преследователей: когда собаки подходили ближе, копытное бросалось в Байкал.  

Сергей Вокин, инспектор в области охраны окружающей среды Берегового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: «Собак к моменту нашего прибытия уже отогнали. Но изюбренок – а это был молодой зверь, которому на вид не более полугода, никак не хотел покидать спасительную воду. Мне пришлось звать на подмогу коллег, чтобы аккуратно сопроводить животное в лесной массив.

С момента обнаружения изюбря и до того времени, когда телёнок скрылся за деревьями, прошло несколько часов. Всё закончилось благополучно. Такой случай в этом году у нас уже не первый. В июне сотрудникам лесоохраны уже приходилось спасать взрослого изюбря, который так же был отрезан от леса безнадзорными псами. Тогда они установили владельцев собак и провели с ними профилактические беседы. Люди привязали своих собак во дворах. Сейчас пока не ясно, были агрессивные псы хозяйскими или же бродячими.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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