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ВТБ в Иркутской области выдал рекордный объем ипотеки в сентябре

Сентябрь стал рекордным месяцем для ипотечного бизнеса ВТБ. Банк выдал клиентам Иркутской области более 1,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Всего за 9 месяцев объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на 54% – до 9 млрд рублей.

Драйвером высокого спроса стало существенное снижение ставок и действие программ господдержки. Доля рефинансирования по итогам сентября достигла 42% по объему против 17% за аналогичный период 2019 г. Всего с начала года 1,9 тыс. клиентов смогли снизить свои ставки в ВТБ и оформить ипотеку на cумму более 3,6 млрд рублей.

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В сентябре ВТБ снизил до 6,1% ставку в рамках льготного кредитования. После этого число желающих взять жилищный кредит в банке выросло в полтора раза по сравнению с стандартными среднемесячными значениями. В рамках программы «Ипотека с господдержкой» клиенты с апреля по сентябрь оформили более 350 сделок на 860 млн рублей.

«Доступные условия по ипотеке и эффективные государственные инструменты помогают жителям области улучшать жилищные условия даже в это непростое время. Мы стремимся обеспечить эту потребность, предлагая все возможные программы - государственные и собственные. Это сказывается на рекордных результатах ВТБ по выдаче ипотечных кредитов. Уверена, что те, кто заинтересован в покупке квартиры, смогут это сделать в этом году», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Общее число сделок ВТБ в Иркутской области за 9 месяцев 2020 г. по сравнению с январем – сентябрем прошлого года выросло на 42% – до 4,35 тыс. Средний чек ипотечного кредита в 2020 году составляет 2 млн рублей, средний срок кредита - 15 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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