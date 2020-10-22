Биткоин обновил годовой максимум

Криптовалюта за сутки подорожала на 7%, а с января — на 74%, сообщает РБК.

Среднерыночный курс биткоина обновил годовой максимум и достиг $12 700. За 24 часа монета подорожала на 7%, суточный объем торгов BTC увеличился на 24%, а его доля на рынке — до 60%. Одним из драйверов роста стало объявление PayPal. Компания сообщила, что даст пользователям возможность покупать, продавать и хранить криптовалюту, а также расплачиваться ей в 26 млн торговых точек.

С начала 2020 года биткоин подорожал на 74%. Еще больший рост монета показала, если считать от мартовского падения. Тогда ее курс опускался до $3800 на фоне снижения фондовых индексов. Затем он начал расти и к текущему моменту увеличился на 230%.